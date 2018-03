Een zwarte bende op ‘wittejongensterrein’

Bill Beverly: Weg. Vert. Nadia Ramer en Laura Weeda. De Geus, 304 blz. € 19,99 ●●●●●

Opvallend: de twee thrillers van het jaar zijn debuten van vijftigers, beiden universitair docent Amerikaanse literatuur. Na Het Noordwater van Ian McGuire, een Brit verbonden aan de Universiteit van Manchester, is Weg van Bill Beverly al net zo’n fascinerend boek.

Beverly (1965), docent aan de Trinity University in Washington DC, schreef met Weg een thriller, road novel en een coming-of-age-roman ineen.

Hoofdpersoon is East, een 15-jarige bewaker van een drugspand in Los Angeles. Zijn baas stuurt hem erop uit om een getuige in Wisconsin ‘op te ruimen’. Met drie andere donkere jongens, onder wie zijn halfbroer Ty, een dertienjarige huurmoordenaar, stapt East in een oud busje voor de drieduizend kilometer lange rit door de Mid West. Het advies dat de jongens meekrijgen: ‘Maak geen vrienden onderweg.’

De jongens komen uit de drugswijk The Boxes, een andere plek bestond er niet voor ze. Voor het eerst van hun leven begeven de bendeleden zich op ‘wittejongensterrein’. Het laat East niet onberoerd: ‘Al dat land – Amerika – op een dag moest je het zien, van de ene naar de andere kant rijden, zei iedereen. Ze vertelden er niet bij dat het gekke dingen deed met je hoofd.’

Overtuigend beschrijft Beverly hoe deze ‘straatniggers’ de bergen, de sneeuw en de overwegend witte plattelandsbevolking ervaren. In een vraaggesprek met crimefictionlovers.com vertelt Beverly hoe hij daarbij gebruik heeft gemaakt van de kennis die hij ooit opdeed voor zijn proefschrift. Daarin beschrijft hij hoe verschillend witte en zwarte karakters in de literatuur het landschap van vooral de Mid West ervaren.

Op weg naar hun moordklus gaat uiteraard van alles mis met de vier jongens. East komt uiteindelijk terecht in Ohio, nóg verder weg van Los Angeles, op de vlucht voor zijn verleden en de misdaden die hij op zijn reis heeft begaan.

De lezer raakt op East gesteld. Van een klinische regelneef ontwikkelt hij zich tot een jongen met wie je meeleeft. Alleen blijkt het zelfs in een paintballcentrum in een godvergeten oord in Ohio lastig om los te komen van een crimineel verleden in Los Angeles.