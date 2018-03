Gospelzanger vs. auteur in 2de ronde

De tweede ronde van de presidentsverkiezinen in Costa Rica gaat tussen een evangelistische zanger en een centrum-linkse fictieschrijver. Dat hebben de kiezers van het welvarende, geweldsarme Midden-Amerikaanse land zondag bepaald in de eerste kiesronde. De rechtse Fabricio Álvarado Muñoz – na een carrière als tv-presentator nu vooral bekend als gospelzanger – won bijna een kwart van de stemmen. Carlos Álvarado Quesada, eerder minister onder de huidige president Solís, kreeg ruim 21 procent. De campagne draaide vooral om ethische thema’s zoals het homohuwelijk, ivf en seksuele voorlichting. De tweede ronde is op 1 april. (Reuters)