Boek van Vermeend terug in schappen

Het boek van oud-minister Willem Vermeend komt terug in de schappen. Dat meldt uitgever EinsteinBooks. Het boek over cybersecurity, dat Vermeend samen met Rian van Rijbroek schreef, raakte vorige week in opspraak, omdat er sprake leek van plagiaat. De uitgeverij haalde het boek, De wereld van cybersecurity en cybercrime, hierop uit de handel.

Na onderzoek erkent EinsteinBooks maandag dat de correcte bronvermelding in vier gevallen „ontbreekt”. In de nieuwe uitgave is dit aangepast. De bronvermeldingen naar een Wikipedia-pagina, een tekst van ICT-jurist Arnoud Engelfriet en twee artikelen uit NRC zijn in de nieuwe uitgave toegevoegd.

EinsteinBooks biedt excuses aan voor de fout. „Hoewel het boek geen wetenschappelijke uitgave is, of een naslagwerk voor deskundigen, is dit onzorgvuldig en had dit niet mogen gebeuren”, schrijft de uitgever in een verklaring.

De problemen in het boek werden ontdekt nadat Van Rijbroek feitelijk onjuiste uitspraken had gedaan in actualiteitenrubriek Nieuwsuur. Techjournalist Joost Schellevis van de NOS deed vervolgens nader onderzoek naar het boek en ontdekte het plagiaat. De hoofdredactie van Nieuwsuur erkende de onjuistheden in de uitzending en verontschuldigde zich voor de ontstane verwarring.

EinsteinBooks zegt actie te ondernemen om „dit soort fouten in het vervolg te voorkomen”. Er komt een nieuwe scanmethode bij de uitgeverij die missers in de bronvermelding voor publicatie moet opsporen. (NRC)