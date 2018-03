TomTom haalde in 2017 10 procent minder omzet (903 miljoen euro) en leed 204 miljoen verlies door een afschrijving op de consumententak. Lichtpunt is dat autofabrikanten in 2017 voor een recordbedrag van 400 miljoen euro orders plaatsten. TomTom gaat voor 2018 uit van minder omzet (800 miljoen), maar hogere marges. (NRC)