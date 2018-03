President-commissaris ABN AMRO stapt op na conflict over functioneren

President-commissaris Olga Zoutendijk van ABN Amro stapt vroegtijdig op. Dat heeft de bank maandagavond bekendgemaakt. Na berichtgeving in Het Financieele Dagblad erkende ABN Amro deze dinsdagochtend in een verklaring dat „interne discussie over Zoutendijks stijl van leiderschap” heeft bijgedragen aan haar besluit om niet voor een tweede termijn te gaan en haar voorzittershamer per direct neer te leggen. Zoutendijk was nog geen twee jaar in functie. Volgens het FD zou zij zich naar de zin van haar collega’s te veel bemoeien met de strategie. Bovendien zou er intern en bij onder meer het ministerie van Financiën onvrede bestaan over de wijze waarop Zoutendijk de opvolging van oud-topman Gerrit Zalm heeft geleid. (NRC)

