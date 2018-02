Het is al laat als we thuis komen. Of zoon (7) en dochter (10) nog even in bad mogen ... „Dan moeten jullie wel samen gaan anders duurt het te lang”, zeg ik. Doen ze toch niet: de tijd van samen bloot is echt voorbij. Tot mijn verbazing stemmen ze in en gaan samen naar boven terwijl ik beneden nog wat opruim. Reuze gezellig hebben ze het boven in bad zo te horen. Ik ga maar eens kijken en daar zitten ze in bikini en zwembroek, samen in bad.

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl