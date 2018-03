Lucratieve World Cup in Londen

In de zomer wordt in Londen gestreden om de eerste wereldbeker atletiek. Teams van de Verenigde Staten, Zuid-Afrika, Polen, Frankrijk, China, Duitsland, Jamaica en gastland Groot-Brittannië doen op 14 en 15 juli mee aan het evenement met een prijzengeld van 2 miljoen dollar. Vrijwel alle atletiekonderdelen staan op het programma van de World Cup, de loopnummers gaan tot en met de 1.500 meter. Per land komen één vrouw en één man uit op een onderdeel. (ANP)