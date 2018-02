Assange verliest rechtszaak, moet op ambassade blijven

Het arrestatiebevel tegen Julian Assange blijft van kracht. De WikiLeaks-oprichter heeft op dinsdag een rechtszaak die hij had aangespannen tegen de Britse overheid verloren. Daarom blijft hij op de Ecuadoraanse ambassade in Londen, waar hij de afgelopen zes jaar geïsoleerd woonde om het arrestatiebevel te ontlopen.

Vorige week vroeg de 46-jarige Assange de rechters om het bevel op te heffen. Londense politie-agenten hebben sinds 2012 de opdracht Assange te arresteren, zodra hij de Ecuadoraanse ambassade verlaat omdat hij ooit de voorwaarden van zijn borgtocht schond.

Angst om uitgeleverd te worden aan VS

Assange schond ooit de voorwaarden van zijn borgtocht omdat hij vreesde uitgeleverd te worden aan Zweden, waar twee vrouwen hem beschuldigden van verkrachting. Die klacht is inmiddels niet meer van kracht, maar onder het Britse recht kon Assange tot een jaar cel veroordeeld worden. De grote angst van Assange is dat hij door de Britten uitgeleverd wordt aan de Verenigde Staten. De Amerikaanse regering beschouwt Assange als staatsvijand vanwege de publicatie van duizenden geheime Amerikaanse overheidsdocumenten.

In hun verzoek het arrestatiebevel op te heffen, schreven de advocaten van Assange dat hij “vijfeneenhalf jaar in omstandigheden leeft die gelijk staan aan gevangenschap, zonder toegang tot adequate medische zorg of daglicht en waar zijn fysieke en mentale gezondheid in gevaar zijn”. Volgens zijn advocaten heeft Assange last van zijn gebit en zijn schouder.

Britse aanklagers gaven tijdens de zitting vorige week aan het niet wenselijk te vinden dat Assange vrij zou komen. Hij schond doelbewust de voorwaarden van zijn borgtocht en daar staat een sanctie op, aldus de Crown Prosecution Service, de openbaar aanklager.

Assange is ‘een geërfd probleem’

Ecuador zoekt al langer een oplossing voor de kwestie-Assange. President Lenin Moreno noemde Assange vorige maand “een geërfd probleem”. Hij maande de WikiLeaks-oprichter zich politiek koest te houden.

In december 2017 verkreeg Assange de Ecuadoraanse nationaliteit. De Britten weigerden hem diplomatieke immuniteiten te verlenen, wat een vrije doortocht naar Ecuador zou verzekeren. Een diplomatieke oplossing tussen beide landen werd niet gevonden.