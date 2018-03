Alpien luchtballet in de dom van Florence

Het lijkt op een ballet in de lucht, maar de mannen aan een draad vliegen niet omwille van de kunst door de koepel van de Santa Maria del Fiore, de dom in Florence. Of toch ook weer wel. Ogenschijnlijk hangend aan spinrag, inspecteren ze minutieus het glas-in-lood, de fresco’s en het metselwerk van de door architect en goudsmid Filippo Brunelleschi ontworpen koepel, die in 1436 werd voltooid – 140 jaar na de start van de bouw van de kerk.

De inspecteurs hebben naast hun technische opleiding ook ‘alpiene bergbeklimtechnieken’ geleerd, schrijft de Corriere della Serra om op hoogte hun precieze werk te kunnen doen.

De inspectie van het bouwwerk, die bijna de laatste week in gaat, is onderdeel van een regulier onderhoudsprogramma en was al geagendeerd voordat in oktober in de basiliek van Santa Croce, ook in Florence, een steen van het gewelf afbrak en een Spaanse 52-jarige toerist doodde.