Trump speelt met idee van nieuwe ‘shutdown’

Na drie dagen werd er een compromis bereikt . De Republikeinen zijn bereid te praten met de Democraten over een oplossing over het lot van de zogeheten 'Dreamers'.

Twee weken geleden was er daadwerkelijk een sluiting van de Amerikaanse federale overheid. Het was de eerste shutdown sinds 2013 en voor het eerst sinds 1979 dat het gebeurde terwijl één partij zowel het Congres als het Witte Huis in handen heeft. Democratische senatoren waren echter nodig om een nieuwe financieringswet in stemming te brengen, maar weigerden dit omdat er niets in stond voor de ongeveer 700.000 kinderen van migranten zonder verblijfstatus.

"We pleiten niet voor een shutdown, de Democraten doen hun werk niet goed. De president wil een langetermijnoplossing voor immigratie en we hopen dat de Democraten meewerken met een oplossing."

Trump pleitte zojuist op tv voor een nieuwe sluiting van de federale overheid. 'Let’s have a shutdown, we’ll do a shutdown, and it's worth it for our country.' pic.twitter.com/1jds0OWxR8

Strenge immigratiewetgeving is voor president Donald Trump zo belangrijk dat hij er zelfs een nieuwe 'shutdown' van de federale overheid voor over heeft. Trump moedigde deze optie aan tijdens een bijeenkomst met juristen in het Witte Huis, meldt de Amerikaanse tv-zender NBC.

'Bannon weigert te getuigen voor Huis van Afgevaardigden'

Dinsdag zou Trumps voormalige topstrateeg Steve Bannon voor de tweede keer getuigen voor de Inlichtingencommissie van het Huis van Afgevaardigden, die onderzoek doet naar het web van Russische connecties rond Trump. Dit verhoor zou zijn uitgesteld omdat Bannon voorwaarden stelt, zo bericht Politico.

Bannon zou pas mee willen werken zodra een compromis is bereikt over de reikwijdte van het verhoor. Hij zou niet willen praten over zijn tijd in het Witte Huis en het transitieteam waar hij deel van uitmaakte, maar alleen over zijn rol als campagneleider. In januari werd Bannon ook al ondervraagd door dezelfde commissie. Hij weigerde toen ook al na "instructies van het Witte Huis" om vragen te beantwoorden over zijn tijd als Trumps strateeg.

Na de rassenrellen in Charlottesville in augustus vorig jaar stopte Bannon als topstrateeg. Weigering te getuigen kan leiden tot een aanhouding wegens minachting van het Congres. Wel zou Bannon hebben ingestemd met een verhoor door oud FBI-directeur Robert Mueller. Begin januari werd hij gedagvaard door Mueller, meldde CNN. Muellers onderzoek in opdracht van het ministerie van Justitie staat los van de drie aparte Ruslandonderzoeken van het Congres.