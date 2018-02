Abdeslam laat toch verstek gaan bij rechtszaak

Terreurverdachte Salah Abdeslam zal donderdag niet in de rechtbank aanwezig zijn voor zijn proces. Dat heeft Luc Hennart, de voorzitter van de Brusselse rechtbank, dinsdag bekendgemaakt. De reden dat hij verstek laat gaan is niet bekendgemaakt. Ondanks dat Abdeslam van tevoren had laten weten absoluut bij het proces aanwezig te willen zijn, verklaarde hij op de eerste zittingsdag, maandag, op geen enkele vraag antwoord te willen geven. Zijn advocaat zei maandag dat hij de rechtbank niet erkent.

Abdeslam verscheen maandag samen met medeverdachte Sofiane Ayari voor het eerst voor de Brusselse rechter. Hij staat niet terecht voor zijn rol in de aanslagen in november 2015 in Parijs, maar omdat hij vier maanden later tijdens een politieactie het vuur op agenten geopend zou hebben. Abdeslam wordt verdacht van poging tot moord en verboden wapenbezit in terroristische context. Justitie heeft tegen beide verdachten de maximale twintig jaar gevangenisstraf geëist.

Geen verklaring

Op de eerste zittingsdag deed Abdeslam er vooral het zwijgen toe. Vragen van de rechters weigerde hij te beantwoorden. Volgens Abdeslam diende het proces enkel de publieke opinie en werd hij als moslim onrechtvaardig behandeld.

Abdeslam had zelf gevraagd of hij in de rechtbank aanwezig mocht zijn. Onder zware politiebewaking werd hij van zijn cel in Frankrijk naar Brussel overgebracht. Aan zijn advocaat Sven Mary had hij laten weten dat hij zijn medewerking zou verlenen en vragen zou beantwoorden. Dat Abdeslam zich daartoe in de beklaagdenbank plotseling niet meer bereid toonde, frustreerde ook zijn raadsman. “Dan wordt het voor mij lastig zo niet onmogelijk om me in zijn naam tot het hof te richten”, zei hij tegen de Vlaamse krant De Morgen.