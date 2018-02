Verslavingszorg doet aangifte tegen tabaksindustrie

Het netwerk Verslavingskunde Nederland heeft dinsdagochtend aangifte gedaan tegen de vier grootste tabaksproducenten in Nederland wegens mishandeling. Tabaksproducten zijn te schadelijk en verslavend en daardoor zorgen voor gezondheidsproblemen, zegt de organisatie. Hiermee sluit het netwerk zich aan bij andere gezondheidsinstellingen die eerder aangifte deden.

Het aanpakken van het probleem is moeilijk doordat tabaksproducten bij veel winkels in de schappen liggen, zegt verslavingsarts en woordvoerder van Verslavingskunde Nederland Robert van de Graaf.

“De fabrikanten doen er jarenlang alles aan om de kennis rond de schadelijkheid en verslavingseffecten te verbergen. Met deze zaak hopen we dat er meer aandacht komt voor dit probleem.”

Een op de vijf Nederlanders rookt dagelijks, blijkt uit cijfers van het Trimbos Instituut. Een kwart van hen probeert jaarlijks te stoppen. Dit wordt volgens Van de Graaf bemoeilijkt door het snelle effect van de werkzame stoffen in sigaretten en het dempen van hoestprikkels door de tabaksrook. Ongeveer 20.000 mensen sterven jaarlijks in Nederland aan de gevolgen van roken, volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

In de zaak speelt de zogenoemde “sjoemelsigaret” een grote rol. Fabrikanten maken gaten in deze sigaret die rokers met hun mond en vingers afdichten tijdens het roken. Hierdoor registreert meetapparatuur van het RIVM minder schadelijke stoffen dan de persoon daadwerkelijk binnenkrijgt.

Lees ook de NRC-analyse over de sjoemelsigaret: “ schoon in de test, smerig in het echt