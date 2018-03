Dow-Jonesindex verliest bijna 5 procent

De aandelenbeurzen in New York incasseerden maandag zware klappen. Daarbij verloor de Dow-Jonesindex, de belangrijkste index op Wall Street, een uur voor de slotbel, bijna 5 procent, wat neerkomt op ruim 1.500 punten. Vooral de vooruitzichten van hogere rentes, na een sterk Amerikaans banenrapport, drukten het sentiment. Al enige weken is een verkoopgolf aan de gang van Amerikaanse staatsschuld. Daardoor gaat op de obligatiemarkt de effectieve rente op Amerikaanse staatsleningen omhoog. . De brede S&P 500 leverde dik 4 procent in tot 2.646 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq speelde 3,6 procent kwijt tot 6.980 punten. De AEX-index in Amsterdam ging maandag met een fors verlies de handel uit. Ook elders in Europa deden graadmeters een stevige stap terug. (ANP/NRC)