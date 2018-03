6 februari 2017

In de haven van Mukho in Donghae, Zuid-Korea wordt geprotesteerd tijdens de aankomst van een ferry met de Noord-Koreaanse delegatie. Noord-Korea doet volgens het IOC met 22 sporters mee in Pyeonchang. Zij zullen hun opwachting maken in het kunstschaatsen, shorttrackschaatsen, alpineskiën en langlaufen. Bij het ijshockeytoernooi voor vrouwen doet een gemengd Zuid- en Noord-Koreaans team mee. Naast de sporters stuurt Pyongyang 230 cheerleaders en 140 artiesten.