1.200 beveiligers Spelen in quarantaine door norovirus

Het organisatiecomité van de Olympische Spelen in Pyeongchang heeft 1.200 beveiligers onder quarantaine geplaatst omdat het zeer besmettelijke norovirus bij 41 van hen is vastgesteld. Als vervanging zijn negenhonderd militairen opgeroepen, meldt het ANP.

De uitbraak zou veroorzaakt zijn door een verontreinigde waterleiding in de accommodatie waar de beveiligers zaten, net buiten het Olympisch dorp. Door de beveiligers te isoleren hoopt het Zuid-Koreaanse organisatiecomité te voorkomen dat het norovirus zich verder verspreidt en sporters treft.

Het norovirus veroorzaakt ontsteking van het slijmvlies in het darmkanaal en leidt tot een buikgriep die meestal tot vier dagen duurt. Veel voorkomende klachten zijn braken en diarree.

Te koud

De organisatoren nemen ook andere maatregelen in aanloop naar de Olympische Winterspelen, die op vrijdag 9 februari beginnen. Doordat de temperatuur in Pyeongchang onder het vriespunt komt krijgen toeschouwers bij de openingsceremonie een deken, muts en windjack. De organisatie meldt dat sommige mensen hun kaartje voor de ceremonie hebben teruggegeven omdat het te koud is.