Hoogbejaard staatshoofd van Noord-Korea naar Pyeongchang

Kim Yong-nam, het negentigjarige staatshoofd van Noord-Korea, reist vrijdag naar Zuid-Korea voor een bezoek aan de Olympische Winterspelen in Pyeongchang. Noord-Korea heeft zijn zuiderbuur zondag laten weten dat Kim een 21-koppige delegatie van hoge politici en functionarissen meeneemt. Kim is de hoogste functionaris uit Noord-Korea die het land bezoekt sinds 2014. Hij is sinds 1998 de voorzitter van het Noord-Koreaanse parlement. In die hoedanigheid ondertekent hij verdragen, ontvangt hij staatshoofden en gaat hij mee op staatsbezoek. In de praktijk is de positie van Kim grotendeels symbolisch. De macht berust vrijwel volledig bij leider Kim Jong-un. (AP)

