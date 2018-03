Wieringa, Waterdrinker, Mutsaers op longlist Librisprijs

Bewerking NRC

De heilige Rita van Tommy Wieringa wel, In het buitengebied van Adriaan van Dis niet. Martin Michael Driessen en Charlotte Mutsaers wel, maar Tom Lanoye en Joost de Vries niet. En succesvol debuterend romanciers Maarten van der Graaff en Lieke Marsman moesten het afleggen tegen Arjen van Veelen (Aantekeningen over het verplaatsen van obelisken) en John-Alexander Janssen (Een verhaal uit de zonnestad), die met hun debuutromans nog wél kans maken op de Libris Literatuur Prijs. In mei wordt bekend welke roman de jury als beste van 2017 bestempelt; de schrijver daarvan ontvangt de prijs van 50.000 euro.

Op de longlist van de Libris Literatuur Prijs, die de jury deze maandagmiddag bekendmaakte, blijven achttien auteurs over. De samenstelling is een mengeling van grote en verwachte namen en enkele verrassingen: de goed ontvangen romans van Maxim Februari (Klont) en Pieter Waterdrinker (Tsjaikovskistraat 40) staan op de lijst, maar ook de minder opgepikte romans De notaris en het meisje van Michiel Stroink, Vrije radicalen van Carolina Trujillo en Heelmeester van Marcel Vaarmeijer.

Vier vrouwen

Traditiegetrouw zijn mannen en Nederlanders sterk in de meerderheid op de longlist: vier van de boeken op de longlist zijn dit jaar geschreven door een vrouw. Bijna de helft van de ingezonden boeken was geschreven door een vrouw. Eén Vlaming is genomineerd: Koen Peeters, die voor zijn roman De mensengenezer afgelopen najaar ook al de ECI Literatuurprijs ontving. Marjolijn van Heemstra, die onlangs de BNG Bank Literatuurprijs won, maakt ook kans op de Librisprijs, voor haar roman En we noemen hem.

De jury, onder voorzitterschap van schrijver en oud-winnaar van de prijs Abdelkader Benali, maakt op 5 maart de shortlist van zes boeken bekend. Wieringa en Pfeijffer wonnen de Libris Literatuur Prijs al eerder: de eerste voor Dit zijn de namen in 2013, de laatstgenoemde het jaar daarna, voor La Superba. Vorig jaar werd de Libris Literatuur Prijs gewonnen door Alfred Birney, met De tolk van Java.

De complete longlist bestaat uit:

Martin Michael Driessen: De pelikaan

Yolanda Entius: Abdoel en Akil

Rob van Essen: Winter in Amerika

Maxim Februari: Klont

Wessel te Gussinklo: De weergekeerde bloem

Kees ‘t Hart: Wederzijds

Marjolijn van Heemstra: En we noemen hem

Murat Isik: Wees onzichtbaar

John-Alexander Janssen: Een verhaal uit de zonnestad

Charlotte Mutsaers: Harnas van Hansaplast

Koen Peeters: De mensengenezer

Ilja Leonard Pfeijffer: Peachez, een romance

Michiel Stroink: De notaris en het meisje

Carolina Trujillo: Vrije radicalen

Marcel Vaarmeijer: Heelmeester

Arjen van Veelen: Aantekeningen over het verplaatsen van obelisken

Pieter Waterdrinker: Tsjaikovskistraat 40

Tommy Wieringa: De heilige Rita