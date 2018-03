Demonstratie om ‘buitensporig politiegeweld’ tegen Paul Selier

Vrienden van een vrijdag in Waddinxveen overleden man organiseren op 19 februari een demonstratie tegen politiegeweld. Aanleiding is de dood van hun vriend, de 39-jarige haringverkoper Paul Selier uit Den Haag. Hij werd vrijdagochtend in alle vroegte aangehouden door de politie toen hij midden op de rijweg geknield werd aangetroffen. De politie had een melding gekregen over „een verwarde man”.

De aanhouding is te zien op een filmpje dat het NOS Journaal vrijdag uitzond, gemaakt door een passerende scootterrijder. Daarop is te zien hoe twee agenten de man op zijn buik tegen de grond drukken, en hoe een van hen enkele keren op de arrestant inslaat. De Rijksrecherche doet onderzoek naar de dood van Selier. Het Openbaar Ministerie doet nog geen uitspraak over de doodsoorzaak van Selier of het gebruik van geweld door de politie.

De Haagse zanger en entertainer John Medley, vriend van Selier en een van de organisatoren van de demonstratie, spreekt van „buitensporig politiegeweld”. „Ik weet niet wat er precies is gebeurd, maar ik ga uit van de beelden”, zegt Medley. „Daar zie ik een agent met geweld doorgaan. Ik denk: je had hem ook gewoon in de handboeien kunnen slaan.” Medley, die een vergunning „voor een vreedzame demonstratie” heeft aangevraagd, zegt zich zorgen te maken over de toename van het geweld binnen het politiekorps. „Eerst hadden we Mitch Henriquez, nu is het Paul, straks ben ik het zelf omdat ik mijn auto even niet goed heb geparkeerd.” (NRC)