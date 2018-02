Volg hier de rechtszaak tegen Willem Holleeder

Afpersing, ontvoering en leidinggeven aan een criminele organisatie staan al op het strafblad van Willem Holleeder. In 2018 buigt de rechtbank in Amsterdam zich over de vraag of aan dat rijtje ‘moord’ moet worden toegevoegd. Maandag begint het proces tegen Willem Holleeder over zijn betrokkenheid bij zes moordaanslagen en één poging tot moord.

De rechtbank in Amsterdam heeft zestig zittingsdagen ingepland voor de strafzaak tegen Willem Holleeder, vanaf maandag 5 februari tot en met eind september 2018. Het Openbaar Ministerie (OM) stelde een dossier met 24 onderzoeken samen, over de rol van Holleeder in de Amsterdamse onderwereld.

NRC-redacteur Jan Meeus is aanwezig in de rechtszaal, volg de zaak hier.

NRC houdt een audiovisueel dossier bij over de zaak tegen Holleeder.