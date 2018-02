Vijftien Russen toch niet welkom in Pyeongchang

Dertien Russische atleten en twee coaches van wie levenslange schorsingen donderdag werden opgeheven, zijn toch niet welkom op de Winterspelen in Pyeongchang. Dit meldt het Internationaal Olympisch Comité (IOC) maandag op zijn website.

De Russen vroegen na de opheffing opnieuw om een uitnodiging voor de Spelen, waarna het IOC ze nogmaals onderzocht. Uit het onderzoek kwam nieuw bewijs naar voren dat “de integriteit van de atleten in twijfel trekt”, zo schrijft het IOC.

Tijdens het onderzoek werden onder meer “sporen van verboden substanties” en “bewijs voor steroïde” gevonden. Hierna kon het IOC “niet vaststellen dat de atleten schoon zijn”.

Het internationaal sporttribunaal CAS hief donderdag de levenslange schorsing van 28 van doping beschuldigde Russische sporters op. Volgens het CAS was onvoldoende bewezen dat de atleten doping hebben gebruikt tijdens de Winterspelen in Sotsji in 2014, omdat zij niet positief zijn getest. Wel komen hun namen voor in een documentatie over dopingsprogramma’s. Het IOC liet na de bekendmaking van CAS weten dat het besluit niet leidt tot “een automatische uitnodiging voor de Spelen”.

Medailles ingeleverd

Thomas Bach, de voorzitter van het IOC, reageerde zondag teleurgesteld op de beslissing van het CAS. Volgens Bach laat het besluit zien dat de organisatie van het sporttribunaal hervormd moet worden, om “kwaliteit en consistentie te waarborgen”.

De namen van de Russen van wie bewezen is dat ze doping gebruikten in Sotsji, zijn uit de uitslagenlijst geschrapt. Ze moeten hun medailles inleveren en zijn voor het leven uitgesloten van deelname aan de Olympische Spelen. Grigori Rodtsjenkov, oud-directeur van het Moskouse dopinglaboratorium, klapte in 2016 uit de school over een door het Kremlin aangestuurd dopingnetwerk tijdens de Winterspelen van Sotsji.

Tot nu toe hebben slechts 169 Russische sporters, die bewezen dopingvrij zijn, een uitnodiging ontvangen voor Pyeongchang. Zij nemen in Zuid-Korea deel onder neutrale vlag.