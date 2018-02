Twintig jaar geëist tegen ‘Parijs’-verdachte Abdeslam

Het Belgische Openbaar Ministerie (OM) heeft maandag twintig jaar cel geëist tegen de 28-jarige Salah Abdeslam, een van de daders van de terreuraanslagen in Parijs in 2015. De eis is uitgesproken in een zaak rond een schietpartij in de Brusselse gemeente Vorst, waar agenten in 2016 onder vuur werden genomen.

Tegen de tweede verdachte, Sofiane Ayari, is eveneens twintig jaar cel geëist. Dat is de hoogst mogelijke straf. Beiden worden volgens de VRT verantwoordelijk gehouden voor poging tot moord en verboden wapenbezit “in een terroristische context”.

De schietpartij vond plaats op 15 maart 2016, toen de politie een huiszoeking wilde verrichten. Belgische en Franse agenten werden daarop onder vuur genomen en drie raakten gewond. Het vermeend logistiek brein achter ‘Parijs’, Mohamed Belkaïd, kwam vervolgens om. Abdeslam en Ayari konden ontkomen, maar werden drie dagen later alsnog opgepakt.

Tijdens de zitting in de zwaarbeveiligde rechtbank in Brussel zei de aanklager:

“Toen de beklaagden de politie hoorden, hebben ze beslist om in het appartement te blijven. Waarom zijn ze niet vertrokken? Hun intentie was doden, aanvallen. Ze wilden op geen enkel moment de witte vlag zwaaien.”

Twee wapens

Ayari beweerde in de rechtbank dat alleen Belkaïd heeft geschoten, waarop de rechter hem vroeg hoe het dan mogelijk is dat er twee wapens zijn gebruikt. Het OM stelde dat er geen reden is om aan te nemen dat één persoon met twee wapens heeft geschoten of dat Belkaïd van wapen heeft gewisseld. Daarvoor was volgens de aanklager geen tijd.

Het OM denkt dat Ayari de tweede schutter was en niet Abdeslam, meldt de VRT, maar dat maakt voor de eis dus niet uit: “Ze hadden alle drie de bedoeling om te doden”, zei de aanklager.

‘Doe wat u wil’

Abdeslam hield zich grotendeels stil tijdens de zitting - het was de eerste keer sinds zijn arrestatie dat hij in het openbaar verscheen. “Mijn zwijgen zegt niet dat ik schuldig ben”, zei hij tegen de rechter. “Ik heb vertrouwen in de heer. Er is geen vermoeden van onschuld, ik stel vast dat moslims veroordeeld worden. Ik heb geen schrik van jullie. Doe wat u wil, ik verantwoord mij enkel tegenover God.”

Sinds zijn aanhouding zit Abdeslam in een zwaarbewaakte gevangenis bij Parijs. Voor dit proces in Brussel is hij tijdelijk overgeplaatst naar een gevangenis in Noord-Frankijk. Abdeslam geldt als de enige terrorist die de aanslagen in Parijs van 13 november 2015 heeft overleefd. Hij wilde zichzelf die dag opblazen, verklaarde hij eerder, maar hij zou zich hebben bedacht. Bij de aanslagen in de Franse hoofdstad kwamen 130 mensen om.