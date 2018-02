Tweestrijd tussen D66 en FvD laait op

D66 en Forum voor Democratie voeren een hoofdstedelijke tweestrijd. Rutte III heeft geld te veel. En vandaag is de deadline voor lokale kieslijsten.

EEN-TWEETJE: Vooralsnog spelen Forum voor Democratie en D66 een prominente rol in de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dit weekend leken ze goed op elkaar ingespeeld. Vrijdag gaf minister Kajsa Ollongren de voorzet, door Thierry Baudet en zijn partij een grotere bedreiging voor “de kernwaarden van Nederland” dan Geert Wilders te noemen. Zaterdag volgde een als persconferentie vermomd statement van Baudet dat hij aangifte tegen de minister doet. De tweestrijd voltrekt zich volgens vertrouwde lijnen: beide partijen hebben er belang bij zich in de campagne tegen de ander af te zetten.

Rollenspel: Toch passen de rollen deze twee politici ook niet helemaal. Baudet pleitte in het verleden nog vurig vóór de vrijheid van meningsuiting en tegen het vervolgen van politici, Ollongren is als bestuurder normaal gesproken behoedzaam en ze koestert weinig liefde voor politieke of ideologische uitspraken. In een interview met NRC kon ze dit weekend nauwelijk een ideologisch punt noemen waarvoor ze politiek in is gegaan. Waarover ze in het gesprek wel duidelijk was: wetgeving op nepnieuws tegen te gaan wil ze niet. Dat is in elk geval een punt waarover zij en Baudet het eens zullen zijn.

VLIEGENDE START: De beslissing over de opening van Lelystad Airport wordt met het oog op de campagne waarschijnlijk over de gemeenteraadsverkiezingen heen getild. Toch laait de discussie weer even op, door een mededeling tijdens een overleg met bewoners, vorige week vrijdag. Daar werd gemeld dat het ministerie rekening houdt met een maximum van 60.000 ‘vliegbewegingen’ van en naar het vliegveld, veel méér dan bekend en afgesproken was. Volgens het ministerie gaat het slechts om een “rekenexcercitie”, maar het cijfer gaat in de discussie de komende weken hoe dan ook een rol spelen.

STILSTAAND WATER: Zaterdag zat Rutte III er honderd dagen, maar van grootse gebaren en geestdrift lijkt vooralsnog weinig sprake. Het kabinet kan volop investeren, maar dat hoeft de boel niet te vereenvoudigen. Want, zoals Tom-Jan Meeus vorige week uit de mond van een hoge ambtenaar optekende: “Zodra een kabinet genoeg geld heeft, valt het algemeen belang in duizenden stukjes uit elkaar.” Financieel redacteur Philip de Witt Wijnen volgt dit jaar nauwgezet waar de miljarden die het kabinet uitdeelt eigenlijk blijven. Merkt de leraar, agent of soldaat al iets? Vooralsnog is het antwoord: neen.

WAT WIJ VOLGEN: Vandaag moeten de kieslijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen worden ingeleverd en wordt dus duidelijk waar het partijen is gelukt om een lijst samen te stellen - en vooral ook waar níet. Het ANP maakte dit weekend vast een inventarisatie, maar tot op het laatste moment is het spannend. Bijvoorbeeld of het de PVV lukt om in dertig gemeenten mee te doen en met wie dan. Dat je als kandidaat eenvoudig op de PVV-lijst terecht kunt komen, vertelde de gewezen Rotterdamse lijsttrekker Géza Hegedüs afgelopen zaterdag in een interview met NRC. Maar ook bij andere partijen is de screening gebrekkig of ronduit non-existent. In onze podcast hoor je er alles over.

QUOTE VAN DE DAG

“D66 zegt wel dat hij een goede jongen is, maar dan doe je zoiets niet.”

Leefbaar Etten-Leur-kandidaat Jake Owen Raats vindt het niet meer dan normaal dat D66 een kandidaatsraadslid terugtrekt na een doodsbedreiging.