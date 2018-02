Twee FvD-leden met een verleden bij VVD geroyeerd

Forum voor Democratie (FvD) heeft twee leden met een verleden bij de VVD geroyeerd. Het gaat om oud-senator Robert de Haze Winkelman en voormalig Statenlid voor de liberalen Betty Jo Wevers. Beiden waren vorig jaar betrokken bij het samenstellen van de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer.

De reden voor het gedwongen vertrek van De Haze Winkelman en Wevers wordt uit een verklaring van FvD niet helemaal duidelijk. Ze hebben volgens FvD de laatste maanden geprobeerd om „op oneigenlijke wijze en door gebruikmaking van dreigementen en kwaadsprekerij, de gecontroleerde uitbouw van de partij actief tegen te werken en het partijbestuur over te nemen”. Het besluit om ze als lid van de partij te royeren was volgens „helaas onvermijdelijk geworden ter bescherming van de integriteit van de partij”. De woordvoerder van partijleider Baudet wilde het persbericht van de partij maandagavond niet verder toelichten.

‘Politbureau’

De Haze Winkelman schrijft in een reeks tweets dat hij binnen de partij tevergeefs heeft gepleit „voor opener verhoudingen en een interne partijdemocratie”. Hij stelt ook dat „de ingezette uitbouw van de partij is stopgezet”. Teams die de Provinciale Statenverkiezingen van volgend jaar moesten voorbereiden zouden op non-actief zijn gesteld. Hij noemt het partijbestuur een „politbureau” dat en zegt het „een bloody shame” te vinden dat „een partij die zegt de democratie te willen herstellen in eigen partij een schrikbewind voert”. De Haze Winkelman stelt dat leden die intern iets willen bijsturen door het bestuur als „vijand van de partij” worden neergezet. Voorbeelden van hoe dit gebeurt geeft hij niet.

Betty Jo Wevers zegt op Twitter in het persbericht over haar royement te hebben gelezen. Ze noemt FvD in een tweet een „intern volkomen ondemocratische partij”.

Het interne gerommel komt voor Forum voor Democratie zo vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen ongelegen. FvD schrijft in het persbericht dat het „lering heeft getrokken van eerdere perikelen bij andere democratische vernieuwingsbewegingen”. Forum wil niet op de uitspraken van De Haze Winkelman en Wevers reageren.