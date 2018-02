Turkije moet NAVO uitleg geven over Afrin

Op aandringen van Nederland en Duitsland moet Turkije dinsdagochtend zijn NAVO-bondgenoten uitleg geven over het Turkse militaire offensief in de Syrische provincie Afrin. Op het NAVO-hoofdkwartier in Brussel wordt daartoe een speciale raad van NAVO-ambassadeurs gehouden. Het is „nodig”, zeggen diplomaten, omdat veel NAVO-landen zorgen hebben over het ‘Olijftak’-offensief tegen de Syrisch-Koerdische militie YPG in Afrin. Bij het uiten van die zorgen behoort Nederland tot „de meest uitgesproken landen”, zeggen bronnen bij de NAVO.

Turkije beschouwt de YPG als een terroristische organisatie omdat het nauw samenwerkt met de Turks-Koerdische beweging PKK. ‘Zelfverdediging’ is volgens de regering in Ankara het motief voor de operatie waarbij volgens Syrisch-Koerdische bronnen al tientallen burgerslachtoffers zijn gevallen.

‘Overtuigende argumenten’

Wereldwijd is er kritiek op het Turkse optreden. Ook binnen de NAVO is er ongemak. Maar het ligt politiek zeer gevoelig om als militaire alliantie het belangrijke NAVO-land Turkije op het matje te roepen. Het doel van de speciale raad is dan ook inventariserend: van de Turken wordt verwacht „dat ze het zelfverdedigingsmotief met overtuigende argumenten onderbouwen.”

Op de raad wordt de Turkse NAVO-ambassadeur bijgestaan door een speciale gezant van de Turkse regering – Sedat Önal – die vanuit hoofdstad Ankara wordt ingevlogen.

Het Nederlandse aandringen om de Turken nu in NAVO-verband om tekst en uitleg te vragen houdt verband met de kritiek vorige week vanuit de Tweede Kamer op minister Halbe Zijlstra (Buitenlandse Zaken, VVD). De Kamer wil een veel steviger houding van Zijlstra ten aanzien van Turkije. Tweede Kamerlid Martijn van Helvert (CDA) verweet Zijlstra een „valse vlag-operatie” te steunen.