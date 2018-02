Veganistisch gemak

Dankzij het succes van nieuwe media op Internet zoals blogs, YouTube en Instagram, zijn er heel wat selfmade succesverhalen bijgekomen. Aspirant-modellen, thuis getrainde mua’s (makeup artists), komieken en foodies. Steeds vaker druppelen ze ook door naar de reguliere media, als presentatoren of gasten. Blogger Jolijn van Pelgrum van de website Vegadutchie en journalist Sjoerd Schotten van Sam Greens zijn in de boekenwereld terecht gekomen.

In Vegan Smaaksouvenirs presenteren ze 75 veganistische gerechten geïnspireerd op hun reizen. Ik moet zeggen dat me dat meteen goed in de oren klonk, want ik weet dat er in de wereldkeuken genoeg natuurlijk veganistische gerechten te vinden zijn zonder kunstmatige alternatieven zoals vegetarische kip. Dat laatste bleek een misverstand, want de vega-kipstukjes komen er zeker in voor.

Het ‘geïnspireerd op’ is de sleutel: veel van de recepten zijn aangepast of hebben nog weinig met het origineel te maken. Zo is er bijvoorbeeld een recept voor Marokkaanse harira, een bewerkelijke, traditionele soep die twee uur tijd kost, maar in dit boek slechts een half uur. Het recept hebben ze van een Marokkaanse vriendin die bij ras el hanout zweert in de harira. Maar het grappige is nu juist dat in het traditionele recept, en ik ben een purist, géén ras el hanout hoort. Sowieso vind ik het gekir in de media en onder chefkoks rond ras el hanout wat overtrokken. Het is gewoon een specerijenmix en iedere specerijenman maakt zijn eigen combinatie. Het modieus-geheimzinnige gedoe eromheen staat niet in verhouding tot wat je krijgt. Ik geef de voorkeur aan mijn eigen mixjes.

Maar ik dwaal af. Alle gerechten in het boek zijn makkelijk te maken, regelmatig worden recepten enthousiast ingeleid met de opmerking dat het een ‘eenpansgerecht’ is. Het boek en de gerechten doen daardoor wat studentikoos aan. Er is de pretentie van wereldwijsheid en opgedane ervaringen tijdens (verre) reizen (Israëlische couscous, Mexicaanse salade, Ghanese chili sin carne), maar er is ook en vooral het gemak en de Hollandse invloed.

Ik denk niet dat de geoefende kok hier veel uit zal halen, maar heeft u altijd al willen weten hoe visloze bouillabaise smaakt en bent u van het veganistische gemak, dan moet u de komende week maar eens mee koken.