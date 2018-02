The Presidential Podcast 47: Memo-Gate of losse flodder?

It’s Memo-time! Na veel inleidend tromgeroffel werd afgelopen vrijdag het Republikeinse memo, over vermeend vooringenomen en mogelijk zelfs frauduleus handelen van de FBI in het Rusland-onderzoek, vrijgegeven. Maakt het de niet in de laatste plaats door Fox-news hooggespannen verwachtingen waar? En wat zijn de gevolgen voor het Rusland-onderzoek? NRC-correspondent Guus Valk en VPRO-presentator Chris Kijne hanteren het fileermes.

Neem een abonnement op The Presidential Podcast in iTunes of beluister op Stitcher.

Er is ook een RSS feed.