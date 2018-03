Nederland buigt in Davis Cup voor titelhouder Frankrijk

De Nederlandse tennissers hebben het duel met titelhouder Frankrijk in de Davis Cup verloren. Robin Haase ging zondag in vijf sets ten onder tegen Adrian Mannarino, die de Fransen het beslissende derde punt bezorgde: 3-1. De partij op het hardcourt in Albertville duurde bijna 4,5 uur: 4-6, 7-6 (5), 7-5, 6-7 (2) en 7-5. Nederland was de krachtmeting met Frankrijk in de eerste ronde van de wereldgroep vrijdag begonnen met een sensationele zege van Thiemo de Bakker op Mannarino. Haase moest daarna echter buigen voor Richard Gasquet en de Hagenaar verloor zaterdag, met Jean-Julien Rojer aan zijn zijde, ook het dubbelspel. Het Nederlandse team dwong vorig jaar promotie naar de wereldgroep af, maar zal die plek nu moeten gaan verdedigen in de play-offs om promotie/degradatie. (ANP)