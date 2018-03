Primeur voor Philadelphia Eagles

Philadelphia Eagles heeft de Super Bowl gewonnen. In Minneapolis was de ploeg met 41-33 te sterk voor titelverdediger New England Patriots. Uitblinker bij de Eagles was quarterback Nick Foles, die werd uitgeroepen tot Most Valuable Player. Foles (nummer 9, rechtsboven) schreef geschiedenis door als eerste speler ooit in de Super Bowl een touchdown te gooien én te vangen. Het beslissende moment was twee minuten voor tijd, toen de bal uit de handen van Patriots-quarterback Tom Brady (rechtsonder) werd geslagen. De 40-jarige Brady, die na afloop zei nog een seizoen door te willen spelen, was in zijn achtste Super Bowl goed voor een recordaantal van 505 passing yards. Ook de 33 punten die de Patriots maakten waren een record; nooit eerder verloor een team dat zoveel punten scoorde de finale van het football-seizoen.