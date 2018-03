Turkse militairen gedood in strijd met Koerdische YPG

Bij felle gevechten met de Koerden nabij de Syrische plaats Afrin zijn dit weekeinde zeker zeven Turkse militairen omgekomen. Vijf Turken werden zaterdag gedood bij een aanval van de Koerdische YPG op een Turkse tank. Niet eerder sinds het begin van het Turkse offensief op 20 januari had Turkije zo veel militairen in een dag verloren. In totaal zijn tot dusverre veertien Turkse militairen gesneuveld. De Turkse premier Binali Yildirim zwoer wraak.

Turkije wil de Koerden uit Afrin verdrijven, omdat het geen autonoom Koerdisch cordon aan zijn grens met Syrië wenst. Turkije duidt de strijders van de YPG steevast aan als terroristen.

De Turken zeggen de afgelopen paar weken al 900 Koerdische strijders te hebben gedood, maar dit viel niet te verifiëren. Een van de gesneuvelde Koerden maakte deel uit van een vrouwenbrigade. Haar lijk is volgens Koerdische strijders na haar dood gruwelijk verminkt.

In het naburige Idlib schoten radicale Syrische strijders zaterdag een Russisch gevechtsvliegtuig uit de lucht. De groep Hayat Tahrir al-Sham zei een Soechoj Su-25 te hebben neergehaald. De Russische piloot overleefde de crash maar werd op de grond alsnog gedood. (NRC)