Elke 5 minuten trein tussen Den Haag-Rotterdam, kabinet trekt 300 miljoen euro uit

Vanaf december 2024 moet er elke vijf minuten een trein rijden op het traject Den Haag-Rotterdam. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (D66) van Infrastructuur en Waterstaat trekt hier ruim 300 miljoen euro voor uit. Het geld zal vooral worden gebruikt voor het geschikt maken van het spoor, maakte het ministerie maandagochtend bekend.

De bedoeling is dat er straks acht intercity’s en zes sprinters per uur gaan rijden tussen Den Haag en Rotterdam. „Je ziet dat het nu al een heel druk spoor is en de komende tien jaar komen er nog vijfhonderdduizend mensen bij in deze regio”, zei Van Veldhoven maandagochtend op NPO Radio 1. Stations worden aangepast en tussen Rijswijk en Delft-Zuid moet het spoor verdubbeld worden. Het is niet zeker of de NS de ritten uitvoert; diens tienjarige concessie loopt in 2025 af. (NRC)