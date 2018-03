Ruim 300 miljoen euro voor meer treinen Den Haag-Rotterdam

Vanaf december 2024 moet er elke vijf minuten een trein rijden op het traject Den Haag-Rotterdam. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat, D66) trekt hier ruim 300 miljoen euro voor uit. Het geld zal vooral worden gebruikt voor het geschikt maken van het spoor, maakte het ministerie maandagochtend bekend. De bedoeling is dat er straks acht intercity’s en zes sprinters per uur gaan rijden tussen Den Haag en Rotterdam. Het aantal treinreizigers neemt volgens de staatssecretaris „snel toe” en daarom is „een soort metro-achtige verbinding” nodig. De aanpak van het traject Den Haag-Rotterdam is onderdeel van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer. Stapsgewijs worden de drukste trajecten geschikt gemaakt voor het laten rijden van meer treinen. (NRC)