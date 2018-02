Seedorf nieuwe trainer van Deportivo La Coruña

Clarence Seedorf is aangesteld als nieuwe trainer van Deportivo La Coruña. Dat meldt de Spaanse voetbalclub maandag. Het wordt een zware klus voor de voormalig topvoetballer om Deportivo in de race te houden: de ploeg is afgezakt naar de achttiende plaats in La Liga. Het verloor afgelopen vrijdag met 5-0 van Real Sociedad waarna coach Cristobal Parralo werd ontslagen.

Seedorf tekent voor de rest van het seizoen. Volgens persbureau Reuters was hij niet de eerste keus; oud-speler Martín Lasarte zou voor de eer bedankt hebben.

Het is voor de 41-jarige oud-voetballer van Ajax, Real Madrid en AC Milan de derde club als trainer. Seedorf is de enige Nederlandse voetballer die drie keer de Champions League won, zijn loopbaan als trainer is vooralsnog een stuk minder succesvol. Na tien seizoenen als speler bij AC Milan werd hij in 2014 aangesteld als trainer. Binnen een half jaar werd hij ontslagen, ook bij het Chinese Shenzhen FC was Seedorf maar kort trainer.

Enige Nederlandse trainer in Europese topcompetitie

Seedorf is nu de enige Nederlandse trainer in een Europese topcompetitie. Afgelopen jaar verloren Frank de Boer (Crystal Palace), Ronald Koeman (Everton) en Peter Bosz (Borussia Dortmund) hun baan.

Op het komende WK in Rusland is ook een Nederlandse trainer actief. Onlangs werd Bert van Marwijk aangesteld als bondscoach van Australië.