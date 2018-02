De oud-president van Georgië Micheïl Saakasjvili wordt mogelijk Oekraïne uitgezet na een conflict met president Porosjenko. Op zijn Facebookpagina schrijft Saakasjvili dat het hof van beroep in Kiev zijn zaak niet in behandeling heeft genomen, waardoor het ministerie van Justitie verder kan werken aan een mogelijke uitzetting. Saakasjvili keerde in september terug naar Oekraïne, nadat hem de Oekraïense nationaliteit was afgepakt.

Met zijn beroep wilde Saakasjvili dit onwettig laten verklaren. Volgens Saakasjvili is de uitspraak politiek gemotiveerd - en wel door president Porosjenko, met wie hij een politiek conflict heeft. Op Facebook schreef Saakasjvili:

“Dit is opnieuw een beslissing van Porosjenko en niet van de rechtbank.”

Als Saakasjvili wordt uitgeleverd aan Georgië, wacht hem een rechtszaak wegens onder meer machtsmisbruik. Ook in Oekraïne loopt een strafrechtelijke zaak tegen hem: hij wordt verdacht van het assisteren van een criminele organisatie - volgens Saakasjvili een poging om te voorkomen dat hij Porosjenko zou kunnen opvolgen.

Voor zijn breuk met president Porosjenko werd Saakasjvili in 2013 aangesteld als gouverneur van de stad Odessa en verkreeg hij de Oekraïense nationaliteit. In 2016 begon Saakasjvili echter een oppositiepartij en richtte hij zich tegen de partij van president Porosjenko, die hij beschuldigt van wegkijken bij corruptie en het tegenhouden van hervormingen.

President Porosjenko liet het er niet bij zitten en pakte Saakasjvili zijn paspoort af en ontnam hem de Oekraïense nationaliteit. Saakasjvili vluchtte naar Polen, maar kwam in september Oekraïne weer binnen met een grote politieke aanhang.

Een poging om hem te arresteren draaide uit op een spektakel: Saakasjvili moest van het dak van zijn appartement worden gehaald, waar hij vanaf dreigde te springen. Supporters bevrijdden hem vervolgens alsnog uit het arrestantenbusje waar hij in zat.

Correctie (5-2-2018): In een eerdere versie van dit bericht werd vermeld dat Saakasjvili naar Georgië vluchtte, dit moet Polen zijn en is hierboven aangepast. Ook stond er dat hij zijn beroep verloren had, maar zijn beroep werd niet aangenomen.