RTL: ‘Voetbal Inside kan niet van alles een grap maken’

RTL gaat de presentatoren van Voetbal Inside aanspreken op de uitzending waarin zij de Vlaamse journalist en transgender Bo Van Spilbeeck nadoen. Vrijdag verklaarde presentator René van der Gijp voor de grap voortaan Renate te heten, compleet met jurk en blonde pruik. Het is de derde keer dat Voetbal Inside in opspraak raakt. In 2016 werd Sylvana Simons vergeleken met een aap. Een jaar later lachten de presentatoren openlijk om de mogelijke verkrachting van tv-maker Jelle Brandt Corstius.