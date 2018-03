IOC laat vijftien Russen niet deelnemen aan de Winterspelen

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft na een nieuwe beoordeling besloten dertien Russische atleten en twee Russische coaches niet te laten deelnemen aan de Winterspelen in Pyeongchang. Dat maakte de organisatie maandag bekend. Zaterdag meldde het IOC dat een onafhankelijk panel zou gaan kijken naar de mogelijke deelname van de vijftien Russen. Het IOC-besluit is genomen op basis van vertrouwelijke aanbevelingen die door de commissie onder leiding van de Franse ex-minister van Sport Válerie Fourneyron zijn gedaan. De sporters en coaches maakten deel uit van een groep van 28 Russen die door het hof van sportarbitrage CAS zijn vrijgesproken van betrokkenheid bij het dopingschandaal bij de vorige Winterspelen in Sotsji. De overige dertien zijn gestopt. (ANP)