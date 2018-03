Slag om de Europese top

De hoogst geklasseerde Europese tafeltennissers (m/v) spelen sinds 1971 een keer per jaar tegen elkaar. Decennialang stond het toernooi bekend als de Top 12, sinds 2015 heet het de Top 16. Montreux was afgelopen weekend gastheer van de Europese tafeltennistop, die voor een deel bestaat uit geboren Chinezen. Ook Li Jie (rechtsonder), die de Nederlandse eer verdedigde, is van Chinese afkomst. De 33-jarige Li won vorig jaar de Top 16, dit keer moest ze in de eindstrijd haar meerdere erkennen in de Roemeense Bernadette Szöcs: 4-1 (12-10, 8-11, 11-6, 11-5 en 11-7).

Li, als eerste geplaatst, stond voor de vierde keer in de finale. Bij de mannen was de eindstrijd een Duits onderonsje. De 36-jarige Timo Boll won eenvoudig van de nummer een van de wereld, Dimitrij Ovtcharov: 4-0 (13-11, 11-6, 11-3 en 11-6). Het was Bolls zesde eindoverwinning.