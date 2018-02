President Malediven roept noodtoestand uit

President Abdulla Yameen van de Malediven heeft maandag vijftien dagen de noodtoestand uitgeroepen vanwege een slepend conflict met de hoogste rechters van de eilandengroep. Enkele uren na de bekendmaking bestormden militairen het Hooggerechtshof, meldt persbureau AP.

Ook is de voormalige dictator Maumoon Abdul Gayoom maandag samen met een schoonzoon gearresteerd. Eerder was de halfbroer van de huidige president dertig jaar aan de macht in de Malediven maar tegenwoordig maakt hij deel uit van de oppositie. Critici zien de arrestatie als verder bewijs dat de huidige president zijn macht probeert veilig te stellen.

Veroordeling ex-president

Vorige week concludeerde het Hooggerechtshof dat gevangen oppositieleiders van de eilandengroep in de Indiase oceaan vrijgelaten moesten worden. Ook moest een veroordeling van ex-president Mohamed Nasheed ingetrokken worden. Nasheed werd in 2008 de eerste democratisch verkozen president maar verloor in 2013 van Yameen.

Op basis van nieuwe anti-terreur wetten werd hij vervolgens veroordeeld tot dertien jaar celstraf. Op het moment verblijft Nasheed in zelfverkozen ballingschap in het Verenigd Koninkrijk. In een verklaring noemt hij het uitroepen van de noodtoestand “onconstitutioneel en illegaal”.

President Yameen besloot niet te luisteren naar de hoogste rechters, waarna mensen in de hoofdstad Male de straat opgingen met de oproep om gehoor te geven aan het oordeel van het Hooggerechtshof. De noodgreep geeft de overheid volgens functionarissen meer macht om makkelijker mensen te arresteren en doorzoekingen te doen. Ook beperkt de noodtoestand de vrijheid van vergadering.

‘Risico nationale veiligheid’

De rechters van het Hooggerechtshof zouden in het gebouw zitten toen het leger binnenviel maandagavond. Niemand kan volgens een woordvoerder naar binnen of naar buiten. De president noemt het oordeel van het Hooggerechtshof in een verklaring een “risico voor de nationale veiligheid”, schrijft Reuters.

De politieke onrust komt ten midden van het toeristische hoogseizoen. De Malediven, een overwegend islamitische eilandengroep met zo’n 400.000 inwoners, is een populaire vakantiebestemming.