Philadelphia Eagles winnen Super Bowl

De Philadelphia Eagles hebben zondagnacht de Super Bowl gewonnen, de grote finale van de American Football-competitie. De Eagles versloegen titelverdedigers de New England Patriots met 41 tegen 33 in Minneapolis, bij een Super Bowl zonder grote controverses. Philadelphia won voor de eerste keer het kampioenschap.

De Eagles, winnaars van de National Football Conference, namen het bij de 52ste editie van de Super Bowl als underdogs op tegen de Patriots, kampioenen van de American Football Conference. De winnaars van de twee helften van de National Football League (NFL) spelen traditiegetrouw de Super Bowl op neutraal terrein.

De Patriots, die het nationale kampioenschap deze eeuw al vijf keer wonnen, werden gezien als de favorieten in Minneapolis. De ploeg uit Boston van quarterback Tom Brady slaagde er deze keer echter niet in de achterstand op het laatste moment in te lopen.

,,We spelen deze sport sinds we kinderen waren, we hebben altijd van dit moment gedroomd”, zei Nick Foles, quarterback van de Philadelphia Eagles, die voor het eerst sinds 2004 uitkwamen bij de Super Bowl. Ook toen speelden ze tegen de Patriots. ,,We hadden er vertrouwen in en hebben football gespeeld. We zijn zeer gezegend.”

De 29-jarige Foles valt sinds de slotfase van het seizoen in als quarterback van de Eagles, wegens een blessure van de reguliere quarterback Carson Wentz. Foles had zondag een primeur: als eerste speler in de geschiedenis van de Super Bowl wierp én ving hij een touchdown.

Protest tijdens volkslied blijft uit

De Super Bowl verliep zonder grote incidenten; enkele potentiële controverses die werden verwacht bij het mega-evenement bleven zondagnacht uit. Geen van de deelnemende spelers weigerde op te staan voor het Amerikaanse volkslied, zoals sinds 2016 gebruikelijk is geworden in de NFL om de aandacht te vestigen op rassendiscriminatie. In navolging van Colin Kaepernick, quarterback van San Francisco, knielen spelers veelal bij het volkslied, of heffen ze een vuist, uit protest tegen politiegeweld tegen zwarte Amerikanen.

Er werd rekening mee gehouden dat deelnemers aan de Super Bowl, de meest bekeken wedstrijd van de Amerikaanse sportkalender, zouden aangrijpen om dergelijk protest te laten horen. Dat gebeurde niet. Tijdens het volkslied, gezongen door de popzangeres Pink, bleven alle spelers staan.

President Donald Trump, die de protesten regelmatig heeft gehekeld en de NFL heeft bekritiseerd om het feit dat protesterende spelers niet worden bestraft, maande zondag nadrukkelijk tot respect voor het volkslied. In een verklaring vooraf benadrukte Trump, die vorige week in zijn State of the Union nog kritiek uitte op knielen tijdens het volkslied, dat het van belang was om op te staan.

Overigens heeft de beweging in de slotfase van het footballseizoen aan kracht verloren, mede door de aankondiging van de NFL dat de organisatie de komende zeven jaar 89 miljoen dollar (71 miljoen euro) doneert aan goede doelen op het gebied van sociale rechtvaardigheid.

Geen hologram van Prince

Ook tijdens de muzikale halftime show van de popzanger Justin Timberlake bleven controverses uit. Timberlake maakte deel uit van de zeer omstreden halftime show van de Super Bowl in 2004, toen hij een duet zong met Janet Jackson. Tijdens het liedje rukte hij een deel van de kleding van Jackson los, waarbij een blote borst van Jackson in beeld kwam. Naderhand werd dat geweten aan een ‘wardrobe malfunction’, een term die legendarisch is geworden. De controverse werd bekend als ‘nipplegate’. Janet Jackson verscheen niet tijdens het optreden van Timberlake.

Wel bracht Timberlake in Minneapolis een ode aan de in 2016 overleden zanger Prince, afkomstig uit de stad. Hij zong het nummer I would die 4 you terwijl beelden van Prince werden geprojecteerd op een reusachtig doek. Vooraf was er sprake van dat een hologram van Prince zou worden opgevoerd, maar dat idee stuitte op weerstand van fans en oud-medewerkers van de zanger, onder wie de drumster Sheila E. Volgens haar had Timberlake met haar gesproken over het idee en besloten ervan af te zien.

Kritiek op reclamespot met Martin Luther King

Tot slot staat de Super Bowl bekend om peperdure reclamespots. De acteur Morgan Freeman verscheen in een van de reclameboodschappen, om een nieuwe smaak van de frisdrank Mountain Dew aan te prijzen. Een spot van het automerk Dodge Ram van de autoproducent Chrysler stuitte op kritiek op Twitter wegens het gebruik van een van de laatste toespraken van Martin Luther King, de in 1968 omgebrachte burgerrechtenactivist. Velen vonden dat ongepast.