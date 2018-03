Ook Uma Thurman spreekt zich nu uit over Harvey Weinstein: ze is aangevallen

Hollywoodactrice Uma Thurman heeft gewacht „tot ze wat minder kwaad was”. Maar nu heeft ze zich uitgesproken over haar ervaringen met filmproducent Harvey Weinstein. Nadat tientallen actrices – onder wie Salma Hayek en Rose McGowan – hem al hebben beschuldigd, vertelt nu ook Thurman in The New York Times dat Weinstein haar seksueel belaagde. Toen onder de vlag van de hashtag #MeToo afgelopen jaar de getuigenissen over seksueel misbruik op sociale media loskwamen, had Thurman al laten weten dat ze op een later moment haar ervaringen wilde delen. Weinstein was producent van onder meer Kill Bill en Pulp Fiction, die de faam van de actrice vestigden.

Thurman zegt in het interview, dat afgelopen weekend verscheen, hoe Weinstein haar in de periode na Pulp Fiction een sauna binnenleidde. Vlak daarna vond de eerste echte „aanval” plaats, in een Londense hotelkamer. Daar begon hij zich te ontkleden en „deed allerlei onaangename dingen”. Thurman kon zich naar eigen zeggen los wurmen. Achteraf stuurde Weinstein bloemen en excuses. Toen ze hem later met zijn gedrag confronteerde, dreigde hij haar carrière te saboteren.

Thurman zegt dat haar voormalige agentschap, Creative Artists Agency, meewerkte aan Weinsteins gedrag. Weinstein laat via zijn advocaat weten dat hij 25 jaar geleden een ongemakkelijke versierpoging deed, maar ontkent een fysieke aanval. Hij dreigt met een rechtszaak. (NRC)