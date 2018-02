Nieuwe bestuurder voor Hudson’s Bay

De Canadese warenhuisketen Hudson’s Bay heeft na drie maanden een nieuwe bestuurder. De Amerikaanse Helena Foulkes neemt per 19 februari de dagelijkse leiding van het bedrijf over, maakte het winkelconcern maandag bekend.

Foulkes volgt daarmee Jerry Storch op, die Hudson’s Bay in november na drie jaar afzette als bestuurder. In de tussenliggende maanden nam de hoogste baas van Hudson’s Bay Company (HBC) Richard Baker de functie waar. Foulkes komt over van het Amerikaanse miljardenbedrijf CVS Pharmacy. Bij de drogisterijketen was ze topvrouw.

Hudson’s Bay opende vorig jaar in tien Nederlandse steden een warenhuis. Het plan is om dat aantal de komende jaren uit te breiden naar vijftien. Toch heeft het concern het moeilijk: het eerste halfjaar van 2017 draaide de keten een verlies van 422 miljoen Canadese dollar (circa 284 miljoen euro) en daalde de omzet licht naar 6,5 miljard dollar.

Fortune magazine zette Foulkes op plek twaalf op hun lijst van meest invloedrijke vrouwen in het zakencircuit. Begin dit jaar kwam ze in het nieuws toen ze als bestuurder van CVS Pharmacy bekendmaakte dat de keten geen bewerkte foto’s meer gaat gebruiken op zijn eigen website en reclameposters. De onrealistische schoonheidsidealen die hierop te zien zijn, zijn volgens haar schadelijk voor jonge meisjes.

Terwijl Hudson's Bay alles op alles probeerde te zetten om Nederland te veroveren, stapelden de problemen zich dit jaar op.

Bij HBC werken meer dan 66.000 mensen. De keten heeft 480 winkels wereldwijd.