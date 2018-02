Nieuw medicijn sneller bij kankerpatiënt via Oncode

Kankeronderzoekers van negen Nederlandse onderzoeksinstituten hebben zich verenigd in het Oncode Institute. Het instituut wil ervoor zorgen dat nieuwe behandelmethoden sneller en goedkoper voor kankerpatiënten beschikbaar komen. Oncode wil ook het fundamenteel onderzoek versterken.

Subsidiefonds KWF Kankerbestrijding en drie ministeries (VWS, EZ en OC&W) geven vijf jaar lang een subsidie van 24 miljoen per jaar.

De betrokken onderzoekers blijven waar ze nu werken; Oncode is een virtueel instituut. Koningin Máxima opent het deze maandag tijdens een bijeenkomst in het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam.

Nieuwe methoden

Deelnemers aan Oncode zijn in eerste instantie 43 senior-onderzoekers die een onderzoeksgroep op het gebied van kanker leiden. In totaal zijn 560 onderzoekers betrokken van vijf academische ziekenhuizen, de Radboud Universiteit, het Hubrecht Instituut, het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie en het Nederlands Kanker Instituut (NKI). In Utrecht komt een coördinerend bureau waar mensen werken die proberen investeerders of farmaceutische industrieën te interesseren voor de ontwikkeling van nieuwe behandelmethoden.

Om nieuwe medicijnen sneller naar de patiënt te brengen, zal Oncode zelf het allereerste onderzoek bij patiënten uitvoeren, zegt René Bernards, één van de vijf oprichters. Daarvoor is jaarlijks 2,5 miljoen euro gereserveerd.

Bernards leidt een onderzoekersgroep op het NKI in Amsterdam: „Als ik vandaag in mijn groep iets ontdek, duurt het minimaal een jaar voordat ik met een farmaceutische industrie een contract heb voor een eerste experiment met patiënten. Als je dat proof of concept zelf doet en er is succes, dan kun je het hele ontwikkeltraject al snel met anderhalf jaar verkorten.” De grotere patiëntenonderzoeken, markttoelatingsprocedure, productie en verkoop gaat Oncode niet doen.

Oncode wil bijdragen aan het goedkoper maken van moderne kankermedicijnen. Bernards: „Het moderne kankeronderzoek levert veel kennis op over hoe de groei van kankercellen met een combinatie van bestaande medicijn verstoord kan worden. Daar zijn medicijnen bij die al uit patent zijn en medicijnen die in patiënten getest zijn, maar terzijde zijn geschoven, omdat ze in hun eentje onwerkzaam bleken. Het wordt een kwestie van onderhandelen onder welke voorwaarden wij de rechten kunnen krijgen om zulke nieuwe combinaties te ontwikkelen.”

De 24 miljoen per jaar die Oncode kan investeren, is volgens Bernards een welkome aanvulling op de bestaande financiering. „Ik heb voor mijn onderzoeksgroep een jaarlijks budget van ongeveer 2 miljoen. Daar komt van Oncode 250.000 euro bij. Los daarvan staat de erg belangrijke ondersteuning bij de transfer naar toepassingen.”