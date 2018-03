Nassar derde keer veroordeeld voor seksueel misbruik

De Amerikaanse sportarts Larry Nassar is maandag voor een derde keer veroordeeld. Deze keer kreeg de voormalige arts van de turnfederatie USA Gymnastics een gevangenisstraf van 40 tot 125 jaar voor het seksueel misbruiken van jonge vrouwelijke sporters in een trainingscentrum in Michigan. Daarmee heeft een rechtbank in de Amerikaanse staat Michigan besloten om mee te gaan met de eis van de openbaar aanklager.

De uitspraak betekent het einde van een reeks rechtszaken tegen de 54-jarige Nassar, die de rest van zijn leven in de gevangenis zal doorbrengen. Inmiddels zeggen meer dan 260 vrouwen en meisjes door de arts te zijn misbruikt. Sommige aanklachten gaan terug tot in de jaren negentig. Het gaat om de grootste misbruikzaak in de Amerikaanse sportgeschiedenis.

Vorige maand werd Nassar in een ander district veroordeeld tot een celstraf van 40 tot 175 jaar voor het misbruik van jonge vrouwelijke sporters. Eerder kreeg de voormalige arts ook nog eens zestig jaar in een federale gevangenis voor het bezit van kinderporno.

‘Goed mogelijk dat er meer slachtoffers zijn’

De arts heeft toegegeven dat hij jonge vrouwelijke sporters tijdens behandelingen penetreerde met zijn handen. De rechter zei maandag het Nassar vooral kwalijk te nemen dat hij de macht en verantwoordelijkheid die hij als arts had misbruikte.

“Door het hele land zitten individuen die geleden hebben door jouw acties. Het is goed mogelijk dat er nog meer slachtoffers zijn die niet naar voren zijn gekomen”, zei de rechter tegen Nassar, die in een oranje overall zijn veroordeling aanhoorde. “Nu zal je de rest van je leven in een kleine cel doorbrengen.”

Het misbruikschandaal heeft veel losgemaakt in de Amerikaanse sportwereld. Ondanks herhaaldelijke signalen dat de arts meisjes misbruikte tijdens zijn behandelingen, kon hij door blijven gaan met zijn werk. Onlangs besloot het voltallige bestuur van de Amerikaanse turnfederatie USA Gymnastics op te stappen vanwege de zaak rondom Nassar.

Ook hebben familieleden en slachtoffers nog veel vragen over het feit dat Nassar ondanks een lopend FBI-onderzoek verder kon gaan met zijn werk. The New York Times concludeerde afgelopen weekend dat de sportarts daardoor vanaf de zomer van 2015 tot de zomer van 2016 nog eens tientallen meisjes heeft kunnen misbruiken.