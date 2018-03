Sneeuw- record

Het Rode Plein in de Russische hoofdstad is zondag volledig ondergesneeuwd. Het openbare leven in Moskou is stil komen te liggen door een recordhoeveelheid sneeuw in korte tijd. Er viel meer dan 40 centimeter, afgewisseld met ijsregen. De dood van één Moskoviet is bevestigd, onbekend is of er meer slachtoffers zijn. Veel elektriciteitsleidingen zijn geknapt; 230 dorpen ten zuiden van Moskou zitten zonder stroom. Er zijn ruim 150 vluchten geschrapt. Het sneeuwen gaat nog even door.