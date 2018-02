Man probeert kantoor president Iran binnen te dringen

In Iran heeft een man geprobeerd het kantoor van president Hassan Rohani in hoofdstad Teheran binnen te dringen. Hij is neergeschoten en vervolgens gearresteerd. Dat meldt persbureau Reuters maandag op basis van Iraanse media.

Volgens een Iraans persbureau had de man een groot mes bij zich en droeg hij een witte lijkwade, oftewel een kleed waarin doden worden gewikkeld. Het dragen van zo’n kleed staat symbool voor de bereidheid om te sterven. Persbureau AP meldt dat de man een zwaard bij zich had.

De 35-jarige aanvaller werd in zijn been geschoten toen hij probeerde de beveiligingspoort van het presidentiële kantoor in Teheran te passeren. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Onbekend is waar Rohani zich bevond op het moment van het incident. In de omgeving van het kantoor van de president bevinden zich verschillende belangrijke overheidsinstellingen; het is een gebied met veel beveiliging.

Protesten

Begin dit jaar gingen Iraniërs nog massaal de straat op om te protesteren tegen onder anderen Hassan Rohani, die in 2013 aan de macht kwam als president. Hij staat bekend als meer hervormingsgezind dan de Iraanse geestelijke Ali Khamenei, de hoogste leider van het land. Er waren slogans als ‘Dood aan Rohani’ te horen.

Rohani beloofde economische voorspoed toen hij afgelopen mei werd herkozen, maar daar merken veel Iraniërs weinig van. Ook is sinds het presidentschap van Rohani de klopjacht op mensenrechtenverdedigers in Iran opgevoerd, stelde Amnesty International eerder in een rapport.