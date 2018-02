Klaver: Amsterdam kan als aandeelhouder Lelystad Airport afremmen

GroenLinks wil dat het nieuwe gemeentebestuur van Amsterdam de uitbreiding van Lelystad Airport tegenhoudt. De gemeente Amsterdam bezit 20 procent van de aandelen van Royal Schiphol Group NV, eigenaar van Lelystad Airport.

Als grootaandeelhouder kan de stad volgens GroenLinks voldoende druk uitoefenen om het besluit van Schiphol voor een dependance terug te draaien. De partij is tegen groei van vliegverkeer omdat het schadelijk is voor het klimaat en de luchtkwaliteit, en het geluidshinder veroorzaakt. GroenLinks houdt dinsdagavond een ‘meet-up’ in Zwolle tegen Lelystad Airport.

Op het ministerie is nu sprake van maximaal 60.000 vliegbewegingen in plaats van 45.000, bleek deze week. Lees ook: ‘Veel meer vluchten voor Lelystad Airport’

Het pleidooi voor ‘activistisch aandeelhouderschap’ komt van partijleider Jesse Klaver en de Amsterdamse lijsttrekker Rutger Groot Wassink. Ze maken Lelystad Airport inzet van de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. Klaver: „Dit kabinet is niet de enige die over Schiphol beslist. Als de verandering in Den Haag uitblijft gaan wij hem lokaal voor elkaar boksen.”

Politiek omstreden

De Schiphol Groep heeft vier aandeelhouders: de Nederlandse staat (69,77 procent), gemeente Amsterdam (20,03 procent), gemeente Rotterdam (2,20 procent) en Aéroports de Paris SA (8 procent).

De uitbreiding van Lelystad Airport, bedoeld om Schiphol te ontlasten, is politiek omstreden. Naast GroenLinks zijn PVV, SP en Partij voor de Dieren tegen. PvdA, SGP en 50Plus zijn voor uitstel van de opening tot 2023, als het luchtruim opnieuw is ingedeeld. Coalitiepartijen D66 en ChristenUnie twijfelen, de VVD wil opening in april 2019.