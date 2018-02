‘Het is nu wel een beetje verzuipen’

In

„Ik ben op dit moment bezig met iets heel spannends. Ik heb sinds november mijn eigen boksschool en ik heb er al mijn spaargeld in gestoken. Ik speelde al heel lang met de gedachte en toen ik vorig jaar bij de locatie waar ik trainingen gaf geen clinics meer kon geven, lag het voor de hand dat ik voor mezelf ging beginnen. Ik ben in drie maanden opgestart en de open dag is net geweest. Ik heb veel enthousiaste reacties gehad.

„Ik heb lange tijd op topniveau gebokst. Toen ik jong was deed ik aan voetbal en tang soo do, een Koreaanse krijgskunst. Maar door knieklachten ben ik op een gegeven moment meer met mijn handen gaan doen en boksen was een logische stap. Ik ben in totaal zes keer Nederlands kampioen boksen geweest, won brons op het Europees kampioenschap in 2007, goud in 2010 en in 2012 won ik brons op het Wereldkampioenschap. Ik verdiende in die periode nauwelijks, omdat ik zo druk was met sporten. Ik ontving 1.700 euro netto per maand als grafisch ontwerper bij een reclamebureau.

„De laatste vier jaar heb ik kunnen sparen, omdat ik weinig geld uitgaf. Maar nu is het wel een beetje verzuipen. Ik ben doorgegaan met lesgeven op een andere boksschool, dus ik heb heel wat lessen die gewoon doorlopen, en ondertussen organiseer ik clinics en moet ik zorgen dat ik alle partijen, zoals de leveranciers van materiaal, terugbetaal. Ik geef mezelf een maandsalaris om van rond te komen. Het is niet veel, hetzelfde als wat ik tien jaar geleden verdiende, maar het is nu even niet anders.”

Inkomen: 1.500 euro netto Vaste lasten: woonlasten (745), telefoon en internet (75 euro), verzekeringen (160 euro) autokosten (200 euro), boodschappen (200 euro), leuke dingen doen (120 euro) Laatste grote aankoop: boksschool (90.000 euro) Sparen: nee

Uit

„Omdat ik weinig tijd voor mezelf heb, geef ik ook nauwelijks iets uit. Ik heb het simpelweg te druk. Ik had een tijd geleden wel een trompet gekocht voor 185 euro. Ik vind het een mooi instrument en wilde het graag leren spelen. Maar ik heb drie weken geoefend en sindsdien zit hij weer in de koffer. Het is op dit moment niet te combineren met het opzetten van een eigen sportschool.

„Waar ik nog wel af en toe tijd voor heb op zaterdagavond, is naar de film gaan. Ik ben nu al een tijdje niet geweest. Ik heb zo’n maandpas, maar die haal ik er nu niet uit. Binnenkort hoop ik wel weer te gaan, met een paar vrienden. Het is wel belangrijk om niet alleen maar met werk bezig te zijn. Wel val ik vaak in slaap in de bioscoop, dan ben ik zo moe en zeker als de film saai is, kan ik m’n aandacht er niet meer bij houden.

„Ik woon alleen en heb ook geen relatie. Als topsporter ben ik er wel aan gewend veel alleen te zijn, maar na een dag hard werken zou het soms wel leuk zijn om op de bank even tegen iemand aan te hangen. Gelukkig heb ik goede contacten met mijn familie en hebben mijn nichtjes nu allemaal kinderen. Ik ga regelmatig even langs, dan ga ik wat leuks met ze doen en veel lol maken.”