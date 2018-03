Kabinet stelt Sint-Eustatius onder bewind

Met een zeer ingrijpende maatregel wil het kabinet de orde op het Bovenwindse eiland Sint-Eustatius herstellen. Staatssecretaris Raymond Knops (Koninkrijksrelaties, CDA) heeft maandag een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd om de eilandsraad te ontbinden en de waarnemend gezaghebber uit zijn functie te ontheffen, meldt Binnenlandse Zaken.

De ingreep volgt op een rapport van een ‘commissie van wijzen’ die op Sint-Eustatius „grove taakverwaarlozing” heeft geconstateerd. Knops zegt in een verklaring: „Aangezien andere maatregelen het bestuur niet tot inkeer hebben gebracht, zit er maar één ding op: bestuurlijk ingrijpen. Het is de zwaarste maatregel maar nu al het andere faalt, is het de enige mogelijkheid die overblijft. De mensen op Sint-Eustatius verdienen beter.”

De staatssecretaris reist deze week naar het eiland om zijn besluit toe te lichten. Knops benoemt een regeringscommissaris die aanblijft tot het bestuur van Sint-Eustatius „weer in staat is zelf zijn taak naar behoren te vervullen.” Daarna mogen de inwoners stemmen voor een nieuwe eilandsraad.

Volgens de commissie is er sprake van wetteloosheid, financieel wanbeheer en is de infrastructuur op het eiland verwaarloosd. Burgers worden gediscrimineerd, geïntimideerd, bedreigd en beledigd. Ze ervaren rechtsongelijkheid, aldus het onderzoek van voormalig gouverneur van Aruba Fredis Refunjol en Staatsraad Jan Franssen. Volgens hen heeft het bestuur van Sint-Eustatius zich buiten de rechtsorde gesteld.

De zogenoemde commissie van wijzen werd in mei 2017 ingesteld door voormalig minister Ronald Plasterk van Koninkrijksrelaties. Sint-Eustatius telt ruim 3.500 inwoners. Sinds 2010 heeft het eiland de status van bijzondere gemeente van Nederland. (NRC)