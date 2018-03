Goal v/h Weekend: zien we hier de droompartner van Messi aan ’t werk?

Pierre-Emerick Aubameyang kreeg zijn felbegeerde transfer en scoorde, met wat hulp van de grensrechter, direct bij zijn debuut voor Arsenal. Ook lekker: de goal van Danilo voor Man City en het dropshot van voormalig PSG en Milan spits Jérémy Ménez (Club América). Kneiterhard: Victor Wanyama voor Spurs tegen Liverpool.

Uit de categorie Oude Bekenden hebben we Wesley Sneijder met een fraai doelpunt voor Al-Gharafa en Miroslav Stoch (oud-Twente) met een opmerkelijke treffer. En tot slot José Izquierdo, die drie prima seizoenen bij Club Brugge draaide, die een schitterende goal maakte.

3. Diogo Jota (WOLVERHAMPTON WANDERERS v Sheffield Utd 2-0)

Fans van Wolves weten dit seizoen niet wat hen overkomt. De hele club weet eigenlijk niet wat momenteel plaatsvindt. Na járen van steenkolenvoetbal onder weinig fantasierijke managers van eigen bodem, is de club aan de hand van een Chinese investeerder vliegensvlug uitgegroeid tot het FC Barcelona van de Championship. Onder leiding van de Portugese trainer Nuno (oud-FC Porto) is de ploeg soeverein koploper en mogen we ons gaan verheugen op Wolves in de Premier League. Voorproefje:

2. Giorgian De Arrascaeta (CRUZEIRO v America-MG 1-0)

Wat een heerlijke goal uit Brazilië. De landelijke competitie van Brazilië ligt stil en dat betekent daar dat er diverse staatskampioenschappen worden afgewerkt. Deze goal komt uit de competitie van clubs uit de staat Minas Gerais:

1. Giovani Lo Celso (Lille OSC v PARIS S-G 0-3)

En ook deze man is mogelijk te bewonderen op het aanstaande wereldkampioenschap. Middenvelder Lo Celso maakte in november immers zijn debuut voor het Argentijnse elftal. Afkomstig van de club waar Lionel Messi werd grootgebracht, Rosario Central, en Argentijnse media spreken inzake Lo Celso eindelijk niet meer in termen als ‘de nieuwe Maradona’ maar verheugen zich vooral op de samenwerking tussen hem en Messi. Lo Celso zou de troefkaart van bondscoach Jorge Sampaoli zijn komende zomer. Zaterdag werd duidelijk waarom: