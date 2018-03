Fotograaf NRC wint Zilveren Camera

Met de fotoserie ‘kwetsbare liefde’ heeft NRC-fotograaf Chris Keulen zaterdagavond de Canon Zilveren Camera 2017 gewonnen. De serie portretteert een man in Zuid-Limburg die zijn dementerende vrouw niet in „zo’n instituut” wil plaatsen en haar daarom al jarenlang thuis verzorgt.

Ook NRC-fotograaf David van Dam, die vier keer werd genomineerd, viel in de prijzen. Van Dam won met zijn portretten van de kinderen van de St. Maartenschool in Ubbergen in de categorie ‘Personen in het nieuws’. De foto die hij maakte van de Turkse minister Fatma Kaya, die toegang tot het Turkse consulaat in Rotterdam wordt geweigerd, werd als beste verkozen in de categorie ‘Politiek – enkel’.

Dat Keulen dit jaar als winnaar werd verkozen was „het resultaat van een heftige discussie”, zegt Zilveren Camera-voorzitter Marcel Molle, die zelf niet in de jury zat. Moest de Zilveren Camera – een journalistieke prijs – niet naar een harde nieuwsfoto gaan? Of mocht het ook over een breder maatschappelijk thema gaan?

Er werd uiteindelijk voor het laatste gekozen. Opvallend, want de voorgaande jaren won vaak ‘hard nieuws’ – zoals foto’s van het oorlogsgeweld in Syrië en Irak (Eddy van Wessel, 2015) of de rampplek van MH17 (Pierre Crom, 2014).

Maar de winnende serie zegt dit jaar óók iets over Nederland, en wat er dit jaar speelde. Het onderwerp is misschien niet ‘hard’, maar al jaren sluimerend relevant, zegt Molle. „De serie laat zien dat er mensen met een andere mening over het zorgstelsel zijn. Dat het niet altijd vanzelfsprekend is dat je iemand in een instituut ter verzorging geeft.”

Er waren dit jaar negen categorieën waaruit zestien categorie-winnaars werden gekozen (in de meeste categorieën wint er een enkel beeld en een serie).

In de categorie ‘Nieuws nationaal – enkel’ won dit jaar Stanley Gontha. Hij maakte de aangrijpende foto van de rouwende vader van Ajacied ‘Appie’ Nouri.