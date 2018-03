Tiende nederlaag Feyenoord in Venlo, Ajax verslaat NAC met slotakkoord boze Ziyech

VVV heeft Feyenoord de tiende nederlaag in Venlo bezorgd in twintig confrontaties in De Koel. Clint Leemans maakte zondag vlak voor tijd uit een penalty de 1-0, na een armoedig vertoning van de titelhouder. De late wissel van Robin van Persie voor Nicolai Jørgensen – „een ander type spits die ook wat frisser was” aldus Giovanni van Bronckhorst – sorteerde geen effect. „Na die wissel veranderde het spel niet”, zei de Feyenoord-coach. „Maar bij een lange bal stonden we achterin niet goed, daardoor verloren we. Niet omdat ik zo wisselde.”

Het was de vijfde nederlaag dit seizoen voor Feyenoord, dat bedroevend draait na het winnen van de eerste titel in achttien jaar – maar nog wel PSV versloeg in het bekertoernooi, woensdag. Feyenoord staat in de competitie zeven punten achter nummer drie AZ, dat gelijkspeelde tegen Roda JC (2-2).

Ajax won na een vroege achterstand – doelpunt Thierry Ambrose – van NAC en blijft op zeven punten achter koploper PSV. In weinig leek de wedstrijd in de Arena op de 8-0 van Ajax in Breda dit seizoen. Donny van de Beek en David Neres stelden de zege voor rust veilig. Een matige tweede helft werd besloten met de 3-1 uit een vrije trap van Hakim Ziyech. Die liet zijn onvrede met het publiek blijken nadat hij bij een gemiste eerdere poging uitgefloten was. (NRC)